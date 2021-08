Anzeige

WWE: Riddle kritisiert Roman Reigns - "Komm vom hohen Ross runter" Abgehoben? WWE-Kollege kritisiert Reigns

Martin Hoffmann

“Ich kann dich in einem echten Kampf besiegen. Also halt den Mund.” WWE-Topstar Roman Reigns bekommt bemerkenswerte Kritik vom aufstrebenden Riddle ab.

Vor der Kamera ist es üblich, dass die WWE-Stars sich verbal bekriegen, in den sozialen Medien auch. Aber diese Breitseite ist keine wie jede andere.

Riddle, aufstrebender Hoffnungsträger und mit Randy Orton amtierender Tag-Team-Champion der Montagsshow RAW; hat bemerkenswerte öffentliche Kritik an dem aktuellen Liga-Topstar Roman Reigns geübt - in einer Art und Weise, die nicht den üblichen Gepflogenheiten bei WWE entspricht.

Anlass ist die Art und Weise, wie sich Reigns in der Öffentlichkeit als Treiber des kommerziellen Erfolgs der Mega-Veranstaltung SummerSlam dargestellt hat. Riddle stellt das auf recht heikle Weise in Frage - und übt damit nicht zum ersten Mal öffentliche Kritik an einem Kollegen, der in der internen Hierarchie über ihm steht.

Riddle kritisiert Roman Reigns: “Nein, das tust du nicht”

“Ich respektiere Roman, er scheint ein prima Typ zu sein, aber es ist wie wenn Leute behaupten, sie seien tolle Eltern”, meinte Riddle im Gespräch mit Bleacher Report: “Wenn du ein toller Vater bist, sagen es dir deine Kinder schon. Wenn du stattdessen rumläufst und sagst ‘Erkenne mich an’ oder ‘Ich bewege die Nadel’: Nein, das tust du nicht.”

Der Satz “Ich bewege die Nadel” spielt auf einen Tweet von Reigns an, in dem er nach dem SummerSlam die erfolgreichen Business-Zahlen des SummerSlam postete und darüber schrieb “Legitimate needle moving” (was bei genauerer Betrachtung so formuliert nicht zwingend nur auf sich bezogen war).

Die Nutzung des englischen Ausdrucks - grob übersetzt: den Unterschied machen - war ein Rückgriff auf Reigns’ Kritik an den jüngst bei Konkurrent AEW debütierten CM Punk, dem er vorwarf, verbittert darüber zu sein, in geringerem Maße ein “needle-mover” gewesen zu sein als sein John Cena (Reigns’ Gegner beim SummerSlam) und Dwayne “The Rock” Johnson.

Reigns’ Prahlerei nach dem SummerSlam passt zu der arroganten, von sich eingenommenen Schurkenrolle, die er bei WWE spielt und auch die Antwort von Tag-Team-Champion Riddle ist ein Stück weit “in character”. Aber eben doch nicht nur, allem Anschein nach.

“Du bist halt verwandt mit The Rock”

“Du bist halt verwandt mit The Rock”, meinte Riddle an Reigns gerichtet, den eine Blutsbrüderschaft mit Johnsons Familie verbindet: “Deswegen: Halt den Mund. Ich bin nicht beeindruckt. Ich kann dich in einem echten Kampf besiegen. Also halt den Mund.”

Riddle, ehemals MMA-Kämpfer in der UFC (und dort wegen diverser Marihuana-Affären entlassen), ergänzte: “Du bewegst keine Nadeln. Ich bin der wahre Hengst. RK-Bro (Riddles Team mit Randy Orton, d. Red.) verkauft die Fanartikel, wir bewegen die Nadel. Ich will nicht zu viel sagen, um keinen Ärger zu bekommen. Hut ab vor ihm, trotzdem. Das was er macht, macht er toll, ich mag es wirklich. Aber gleichzeitig: Komm von deinem hohen Ross runter. Du hast deinen Platz aus einem bestimmten Grund. Du bist kein Bro. Du bist zweite Generation, ich bin erste Generation.”

Riddle stichelte auch schon gegen Goldberg und Brock Lesnar

Es ist nicht das erste Mal, dass Riddle mit frechen Ansagen gegen größere Stars auffällt, schon bevor er bei WWE in den Hauptkader berufen wurde, teilte er in ähnlicher Weise gegen Brock Lesnar und Bill Goldberg aus - auch da war jeweils nicht völlig klar, wo die Grenze zwischen Guerilla-Eigenvermarktung und ehrlicher Meinung lag.

Goldberg war in seiner öffentlichen Reaktion sichtlich verärgert über Riddle, auch Lesnar soll erbost gewesen sein und laut Wrestling Observer intern klargemacht haben, dass er mit Riddle nicht arbeiten will. Es gibt zudem auch Gerüchte über ein Zerwürfnis Riddles mit Seth Rollins.

Nachdem er mehrfach für Wirbel gesorgt hatte, wurde Riddle zurückhaltender mit seinen öffentlichen Ansagen - nun treffen sie Reigns, der auch hinter den Kulissen eine herausgehobene Figur ist. Er gilt wie früher der Undertaker als “Locker Room Leader”, als Hüter der ungeschriebenen Regeln unter Kollegen.

Es bleibt abzuwarten, wie er mit Riddles Aussagen umgehen wird - nach außen hin wie nach innen.

