Nationalmannschaft: David Raum klingelte bei Hansi Flick durch

Den Anruf von Flick, dass er dabei ist, hat Raum erst 24 Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe bekommen. “Ich habe am Donnerstag in der Früh den Anruf von Hansi Flick bekommen und war mega-überrascht”; sagte Raum am Freitagabend nach dem Hoffenheimer Gastspiel in Dortmund auf SPORT1-Nachfrage.