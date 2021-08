US Open: Peter Gojowczyk und Philipp Kohlschreiber in Runde zwei

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Nach Peter Gojowczyk erreicht bei den US Open auch Philipp Kohlschreiber die zweite Runde. Letzterer profitiert im fünften Satz von der Aufgabe seines Gegners.

Starker Start für die deutschen Tennisprofis bei den US Open!

Die Routiniers Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk haben am ersten Tag des Grand-Slam-Turniers Ausrufezeichen gesetzt. ( Täglich ausgewählte Partien der US Open im LIVETICKER )

Gojowczyk sorgt für Überraschung

Schon zuvor hatte der Münchner Gojowczyk (32) den an Position 23 gesetzten Franzosen Ugo Humbert mit 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4 bezwungen und war zum dritten Mal nach 2013 und 2014 in die zweite Runde von New York eingezogen.