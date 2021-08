Werder Bremen: Zukunft von Marco Friedl nach Streik geklärt

Der Bundesliga-Absteiger teilte am Montag mit, dass der 23-Jährige die Bremer vor Schließung des Transferfensters am Dienstag nicht verlassen wird und weiterhin das Trikot der Grün-Weißen tragen wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Werder lehnt Angebot für Friedl ab

Friedl wurde mit Union Berlin in Verbindung gebracht und hatte sich deswegen kurzfristig für das Zweitligaspiel der Bremer am Sonntag abgemeldet - sehr zum Ärger der Bremer Verantwortlichen.

“Es gab am Samstagnachmittag ein verbessertes Angebot eines Bundesligisten für Marco. Das Angebot hat aber unseren Rahmenbedingungen nicht entsprochen, so dass Marco auch über das Ende des Transferfensters hinaus bei uns bleiben wird”, erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann in einer Mitteilung des Klubs am Montagabend. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)