US Open: Karina Pliskova in New York ohne ihren Trainer Sascha Bajin

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Trainer Sascha Bajin kann bei den US Open Karolina Pliskova nicht betreuen. Der deutsche Coach erhält kein Visum.

Die tschechische Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova muss bei den US Open ohne ihren deutschen Trainer Sascha Bajin auskommen. Der 36-Jährige hat kein Visum für die Einreise in die USA erhalten. (Täglich ausgewählte Partien der US Open im LIVETICKER)