FC Bayern: Justin Che kehrt im Sommer nicht zurück

Als der FC Bayern in der vergangenen Saison den US-Amerikaner Justin Che leihweise an die Säbener Straße holte, war schnell von einem neuen Wunderkind die Rede.

Trotz seiner 17 Jahre zeigte der Innenverteidiger in der zweiten Mannschaft der Münchner überwiegend reife Leistungen und kam auf insgesamt acht Spiele in Liga 3.

Auf seine Rückkehr nach München muss der Teenager weiter warten. Nach SPORT1 -Informationen ist Che dem Rekordmeister zu teuer, er kostet knapp fünf Millionen Euro. Ein neuer Anlauf könnte dann im Winter erfolgen. Der Spieler will wieder zurück nach München.

Im Dallas-Trikot kam Che in der aktuellen MLS-Saison auf acht Einsätze, bevor er sich eine Fußverletzung zuzog. Sein Comeback feierte er am Sonntag, als Che beim 5:3-Sieg gegen Austin FC in der 21. Minute ins Spiel kam.