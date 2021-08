FC Arsenal: Ainsley Maitland-Niles sauer über geplatzten Everton-Wechsel

Als hätte der FC Arsenal nach dem verpatzten Saisonstart in der Premier League nicht schon genug Probleme, gibt es nun auch Zoff um einen geplatzten Transfer.

Laut Sky Sports UK soll Arsenal zunächst bereit gewesen sein, Ainsley Maitland-Niles per Leihe und anschließender Kaufoption zum FC Everton ziehen zu lassen. Doch offenbar fand ein Umdenken statt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Everton-Wechsel von Arsenal-Profi Maitland-Niles wohl geplatzt

“Ich will nur dorthin gehen, wo man mich will und wo ich spielen werde”, schrieb der fünfmalige englische Nationalspieler. Dazu postete der Mittelfeldspieler drei weinende Emojis.

Maitland-Niles wurde in der Jugend der Gunners ausgebildet. In der vergangenen Rückrunde war er flexible Mittelfeldspieler an West Bromwich Albion verliehen. Sein Vertrag beim FC Arsenal läuft noch bis 2023.