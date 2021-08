Bundesliga, Borussia Dortmund: Diese Probleme muss Rose beim BVB in den Griff kriegen

Er ließ sich so richtig feiern. Begleitet von donnernden Sprechchören lief Erling Haaland nach dem emotionalen 3:2-Sieg am Freitagabend gegen Hoffenheim zu den Interviews. “Ein unbeschreibliches Gefühl”, jubelte der Stürmer im norwegischen TV. “Die 25.000 Zuschauer haben sich angefühlt wie 80.000!” (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Haaland hämmerte den Ball in der Schlussphase kompromisslos unter die Latte und sorgte so für den erlösenden Last-Minute-Dreier.

Kehl: “Der Sieg war eine Willensleistung”

"Erling hat in der Szene noch mal den linken Hammer ausgepackt und das ganze Stadion hat gebebt. Es war ein wichtiger Sieg in einer für uns weiterhin schwierigen Phase, in der es nur darum geht, Punkte zu sammeln und einen Schritt nach dem anderen zu machen."

BVB hat noch viel Arbeit vor sich

In Dortmund wissen sie aber auch, dass noch eine Menge Arbeit bevorsteht. Auffällig war auch gegen Hoffenheim wieder die enorme Anfälligkeit in der Defensive. Erneut hat es im Kasten von Gregor Kobel, der ein starkes Spiel gemacht hat, geklingelt.

Kehl: “Das hätte auch schief gehen können”

Die anstehende Länderspielpause will der Trainer nun nutzen, um in Ruhe an den genannten Schwächen zu arbeiten. Die Personalprobleme halten bei der Borussia allerdings an.