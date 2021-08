2. Bundesliga, Schalke 04: Wie Grammozis den Befreiungsschlag landete

Im größtmöglichen Moment der Erlösung blieb Dimitrios Grammozis für einen kurzen Moment wie angewurzelt stehen. Einen Augenblick später ballte der Trainer von Schalke 04 dann beide Fäuste und schrie seine Freude in den Gelsenkirchener Nachthimmel hinaus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Währenddessen hatte Sportchef Rouven Schröder längst zu einem Sprint angesetzt, um den befreienden 3:1-Treffer durch Simon Terodde in der linken Ecke vor der Nordkurve in der Jubeltraube zu feiern.

Grammozis: Glücklich und erleichtert

Die Steine, die Grammozis am Samstagabend vom Herzen fielen, waren förmlich bis unters Dach der Veltins Arena zu hören. Der umstrittene Coach, auf den in den letzten Wochen viel Kritik eingeprasselt war, landete einen auch für ihn erlösenden Befreiungsschlag. “Ich bin sehr glücklich und erleichtert”, sagte der Deutsch-Grieche nach dem ersten Heimsieg der Saison am SPORT1-Mikrofon.