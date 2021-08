DFB-Kapitän Manuel Neuer gibt WM-Titel 2022 als Ziel aus

Die Nationalmannschaft geht den Neustart unter Bundestrainer Hansi Flick mit den größtmöglichen Ambitionen an. Manuel Neuer will wieder Weltmeister mit Deutschland werden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht den Neustart unter Bundestrainer Hansi Flick mit den größtmöglichen Ambitionen an. “Wir wissen, dass wir ein bisschen was gutzumachen haben und haben hohe Ziele, auch im Hinblick auf die WM in Katar”, sagte Kapitän Manuel Neuer am Montag in Stuttgart und betonte: “Ich möchte möglichst Weltmeister werden mit dieser Mannschaft.” (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)