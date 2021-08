WM-Quali: Marcel Sabitzer und Xaver Schlager fehlen Österreich

Österreich plagen Personalsorgen. Franco Foda muss in der WM-Quali auf den Wolfsburger Xaver Schlager und Leipzigs Marcel Sabitzer verzichten.

Österreichs Nationaltrainer Franco Foda muss in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen neben Kapitän Julian Baumgartlinger (Knieprobleme) von Bundesligist Bayer Leverkusen auf zwei weitere Akteure verzichten.

Wie der Verband am Montag mitteilte, fallen sowohl der Wolfsburger Xaver Schlager als auch Leipzigs Marcel Sabitzer für die Partien in der Republik Moldau und in Israel aus.