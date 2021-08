Formel 1: Farce in Spa sorgt für verheerendes Echo

“Lächerlich”, “absurd”, “Blamage”: Das bizarr kurze Regenrennen in Spa sorgt in den internationalen Medien für viel Verärgerung. Die Pressestimmen.

Die Pressestimmen zur Formel 1 in Spa - ENGLAND:

Guardian: “ Verstappen ist der Sieger des lächerlichen Grand Prix von Belgien. Drei Runden, acht Minuten, das war es auch schon. Das Rennen, das keines war, wird für immer in allen Statistiken als WM-Lauf auftauchen, aber es war eine einzige Farce. Die freundliche Geduld der Fans wird nicht in die Geschichtsbücher eingehen - dabei hätte sie es mehr verdient als der rücksichtslose Opportunismus der Formel 1.” (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Daily Mail: “Es wäre unverantwortlich, jungen Menschen zu sagen, dass sie ihr Leben riskieren sollen, nur damit wir eine gute Show sehen. Ein wütender Lewis Hamilton beschuldigt die Formel-1-Bosse, das Geld vor alles andere zu stellen. Der Grand Prix von Belgien spielt sich in der Boxengasse und hinter dem Safety Car ab - und niemand ist wirklich zufrieden.”

Sun: “Verstappen gewinnt etwas, das sie ‘Rennen’ genannt haben. Es war so lächerlich, dass man am besten den Mantel des Schweigens darüber deckt.” ( Warum die Spa-Farce Schumachers Team Millionen kosten kann: Alle Fragen und Antworten zur Farce )

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: “Formel Farce: In Spa siegen Opportunismus und Politik, wie Lewis Hamilton, die Symbolfigur dieser Formel 1, hervorgehoben hat. Drei Stunden Wartezeit für den Start eines Mini-Rennens, das nur die Hälfte der Punkte vergeben hat. Eine Blamage!”

Corriere dello Sport: “Die Formel 1 hat einen der absurdesten Grands Prix der Geschichte erlebt. Wind und Regen haben die Organisatoren und die Teams ins Chaos gestürzt. Am Schluss hat die Politik gesiegt. Den höchsten Preis für diese chaotische Zustände zahlt Hamilton.”

Tuttosport: “Ein absurder Grand Prix in Belgien dauert lediglich drei Runden. Die Organisatoren warten viel zu lang in der Hoffnung auf einen regulären Start. Von der Situation profitiert Verstappen, der die Distanz von Hamilton auf drei Punkte verkürzt.”

Corriere della Sera: “In Spa siegen Geld und Unwetter. Ein Theater der Schatten und der Absurdität. Spa hat das schlimmste Rennen in der Geschichte der Formel 1 erlebt, ein Phantom-Rennen, in dem es nie zu einem wahren Wettbewerb gekommen ist.”

Repubblica: “Die Formel 1 wartet in Spa, dass der Himmel den ganzen Regen dieser Welt ausschüttet, und erlebt dabei die traurigste Show dieser Welt. Die Prozession der Boliden, die zu Flossen geworden sind, geht in nur acht Minuten zu Ende.”

FRANKREICH

NIEDERLANDE

NRC: “Zum Rennen kam es nicht, aber Max Verstappen griff sich einige wertvolle Punkte in einem vollständig weggespülten Grand Prix von Belgien. Es war eine Farce, vor allem für die Zuschauer, die stundenlang vergeblich warteten, während der Regen unaufhörlich vom Himmel fiel.”

SPANIEN

Marca: “Verstappen gewinnt ein Rennen, das es nie gab. Die Sicherheit der Piloten ist der einzige Gradmesser, der in der Formel 1 zählt. Es wäre ehrlicher gewesen, das Rennen von Beginn an zu canceln.”

AS: “Verstappen gewinnt das kürzeste Rennen der Formel-1-Geschichte und kommt wieder an Hamilton ran. Es wurde richtig entschieden, alles andere wäre in diesem Regenchaos unverantwortlich gewesen. Das kürzeste Rennen der Formel-1-Geschichte dauerte vier Stunden und 45 Minuten.”