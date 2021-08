Bundesliga: FC Augsburg holt Stürmer Andi Zeqiri aus Brighton

Der FC Augsburg hat eine Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Nun soll es ein Leihstürmer aus England richten.

"Wir bekommen einen Mentalitätsspieler mit dem wir bereits seit seiner Zeit in Lausanne in Kontakt waren. Er bringt alles mit, was ein guter Offensivspieler benötigt", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Er sei sicher, ergänzte Zeqiri (22), "dass der FCA genau der richtige Verein für meine Entwicklung ist".