Erling Haaland vom BVB zu PSG? Zorc und Terzic reagieren auf Gerüchte BVB reagiert auf neue Haaland-Gerüchte

Wie irre ist bitte dieser Haaland?

Erling Haaland bleibt einer der heißesten Namen auf dem Transfermarkt. Die BVB-Verantwortlichen reagieren auf neue Gerüchte.

Es ist eines der Dauerthemen der aktuellen Transferperiode: ein möglicher Abschied von Erling Haaland aus Dortmund. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Immer wieder wird der Top-Stürmer mit verschiedenen internationalen Spitzenklubs in Verbindung gebracht, zuletzt kochten die Gerüchte noch einmal hoch, weil er im Falle eines Abschieds von Kylian Mbappé zu Real Madrid angeblich bei Paris Saint-Germain auf dem Zettel stehen sollte.

Fakt ist jedoch: Ein Haaland-Verkauf war in Dortmund nie wirklich Thema - und ist es auch vor Transferschluss am Dienstag weiterhin nicht. (BVB: Bellingham widerlegt Malen und feiert Haaland)

BVB: Zorc kommentiert Haaland-Gerüchte

“Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden”, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im kicker und betonte: “Unser Standpunkt ist klar, ich muss nicht ständig den Papageien spielen.”

Bereits am Sonntag hatte er in der WAZ erklärt, an der Position des BVB im Fall Haaland habe “sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern”.

Dieselbe Botschaft vermittelte am Sonntagabend auch Edin Terzic - auch wenn es der neue Technische Direktor der Dortmunder bei einer Talkrunde beim Mendener Zeltdach-Festival etwas blumiger ausdrückte.

“Der Boden in Dortmund wackelt noch, aber nicht wegen dieser Nachricht”, scherzte der ehemalige BVB-Trainer, der mit der Borussia in der vergangenen Saison den DFB-Pokal gewonnen hatte, und spielte damit natürlich auf den Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim am Freitag an.

Haaland als Matchwinner - Terzic wird deutlich

In der Nachspielzeit hatte Haaland die Borussia mit einem brachialen Gewaltschuss noch zu einem 3:2-Erfolg geschossen und so den zweiten Sieg im dritten Spiel der neuen Bundesliga-Saison perfekt gemacht.

Im Video: Haaland-Party geht im Auto weiter

Daran, dass Haaland auch nach Transferschluss am Dienstagabend und der anstehenden Länderspielpause die Fans in Schwarzgelb verzücken wird, gibt es auch für Terzic keine Zweifel: “Ich bin mir sehr sicher: Selbst wenn sich Messi und Haaland begegnen sollten irgendwo in dieser Saison, werden sie nicht mit dem gleichen Trikot auflaufen.”