FC Bayern: Chris Richards weiter von Hoffenheim umworben

Nach SPORT1 -Informationen arbeitet die TSG Hoffenheim weiter an einer Leihe für den 21 Jahre alten Defensivspieler vom FC Bayern.

Richards will die Münchner erneut verlassen, um Spielpraxis zu sammeln. Gespräche zwischen den Klubs laufen, bis zum 31.08. ist das Transferfenster noch offen.

Bayern-Trainer Nagelsmann: ”Habe das Heft nicht alleine in der Hand”

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte vor der Partie gegen die Hertha am Wochenende noch erklärt, er gehe "Stand jetzt davon aus, dass Chris bleibt".

“Er hat einen seriösen Eindruck im Pokal gemacht. Er hat auch gute Bälle gespielt. Aber da habe ich das Heft nicht alleine in der Hand”, fügte der Trainer hinzu.

Chris Richards überzeugt bei Hoffenheim

Richards spielte bereits in der vergangenen Rückrunde bei der TSG, mauserte sich in Windeseile zum Stammspieler (13 Pflichtspiele) und hinterließ in Hoffenheim auch aufgrund seiner Persönlichkeit einen bleibenden Eindruck.