Volleyball-EM: Rückkehrer Georg Grozer traut Deutschland Medaille zu

Georg Grozer kehrt zur EM in die Nationalmannschaft zurück © Imago

Rückkehrer Georg Grozer traut den deutschen Volleyballern bei der bevorstehenden Europameisterschaft eine Medaille zu und spricht über seine Zukunft.

Rückkehrer Georg Grozer traut den deutschen Volleyballern bei der bevorstehenden Europameisterschaft (Volleyball-EM der Männer: 1. bis 19. September, LIVE im TV auf SPORT1+) eine Medaille zu.

“Wir können es wiederholen, dass wir in einem Finale stehen oder um die Medaillen spielen”, sagte der 36-Jährige am Montag dem SID: “Das ist mein persönliches Ziel. Ich habe die Hoffnung, dass wir weit kommen.” Deutscher Auftaktgegner am kommenden Freitag ist Kroatien.

In der EM-Gruppenphase in Tallinn, in der es zudem gegen Frankreich, Estland, Lettland und die Slowakei geht, seien Fehler noch auszubügeln. Danach würden laut Grozer "Kopf und Herz entscheidend sein. Das hat nicht mehr mit Technik zu tun oder wie alt oder erfahren du bist. Die Sache wird im Kopf entschieden", sagte der Ausnahmespieler, der anderthalb Jahre nach seinem Rücktritt wieder an Bord ist und für sein Comeback zehn Kilogramm abgenommen hat.

Grozers Vorfreude auf das multinationale Turnier in Estland, Polen, Tschechien und Finnland ist "riesengroß", schon seinen Einsatz in den Testspielen am vergangenen Wochenende gegen die Niederlande habe er "von Herzen genossen. Es macht einen Riesenspaß. Natürlich hat man Träume und große Hoffnungen, wenn man schon dabei ist."