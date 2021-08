FC Bayern München trauert um Ehrenratsvorsitzenden Dr. Gerhard Riedl

Der FC Bayern trauert um Dr. Gerhard Riedl. Der Vorsitzende des Ehrenrats der Münchner starb im Alter von 62 Jahren plötzlich und unerwartet. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagmittag bekannt.

“Der FC Bayern trauert um Dr. Gerhard Riedl, einen zutiefst loyalen, stets höflichen, bescheidenen und zuverlässigen Weggefährten unseres Vereins. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau und den Angehörigen. Wir werden ihn immer in unserer Erinnerung behalten”, wird Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Stellungnahme zitiert.