GFL: New York Lions besiegen Potsdam Royals klar - Unicorns holen Platz eins im Süden

In der GFL zeigt Rekordmeister New Yorker Lions, dass mit ihm im Meisterkampf noch zu rechnen ist. Die Schwäbisch Hall Unicorns feieren einen souveränen Sieg.

Das bewies der deutsche Rekordmeister im American Football mit einer beeindruckenden Vorstellung in Potsdam. Beim 35:20-Sieg erzielte der Braunschweiger Angriff mehr Punkte als jeder andere Gegner bisher in dieser Saison gegen die eigentlich starke Verteidigung des Tabellenzweiten Potsdam Royals. ( GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen )

Allerdings fanden auch die Braunschweiger vor allem über ihre starke Verteidigung in die Partie. Bereits nach 47 Sekunden Spielzeit wechselte zum ersten Mal das Angriffsrecht nach einer Interception von Potsdams Quarterback P.J. Settles. Darrain Winston hatte keine Mühe, den Ball für die New Yorker Lions zu sichern.

Potsdam-Ausfälle machen sich bemerkbar

Obwohl Potsdams Verteidigung vorn an der Linie mit viel Druck dem Passangriff des Gegners die Aufgabe wie gewohnt in dieser Saison erschwerte, machten sich verletzungsbedingte Ausfälle im Rückraum der Verteidigung schnell bemerkbar.

Gruppensieg für Potsdam kaum noch Thema

Für die Potsdamer dürfte der Griff nach dem Gruppensieg daher kaum noch Thema sein. Im letzten Saisonspiel in Dresden (das sich mit einem 49:19 in Kiel keine Blöße gab) müsste man nun mit mindestens 16 Punkten Vorsprung gewinnen.

Für die Braunschweiger geht es am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Köln (letzte Woche 20:7-Sieger in Berlin) darum, Platz drei zu verteidigen, wozu bereits ein Unentschieden genügt. Dabei dürfte es aber mächtig zur Sache gehen, denn der Verlierer muss als Vierter der SharkWater GFL Nord im Viertelfinale zu den Schwäbisch Hall Unicorns reisen.

Unicorns sicher Platz eins im Süden

Deren elfter Gruppensieg im Süden steht seit Samstag fest. Die Unicorns bezwangen den Tabellenzweiten Saarland Hurricanes mit 28:0. Am Ende stand damit auch ein “Statement” der Unicorns-Defense, die mit ihrem dritten Shutout-Sieg der Saison ausgerechnet gegen den bisher vor allem im Angriff so starken letzten verbliebenen Herausforderer überzeugte.

So war die Anfangsphase des Spiels irgendwie auch ein Symbol für den Verlauf der Saison in der SharkWater GFL Süd. Die Unicorns wankten ein wenig, verloren im zweiten Spielzug den Ball durch einen von Justin Jordan abgefangenen Pass von Alexander Haupert. Die Hurricanes zauberten ein wenig, ihr Angriff arbeitete sich bis an die 19-Yard-Linie vor.

Den Field-Goal-Versuch aber blockte Corey Chapman, Junior Nkembi pflückte das Leder auf und brachte es über 64 Yards zum 7:0 in die Hurricanes-Endzone. Die Gastgeber lagen doch als Erste in Front - und von da an war fast alles wie immer seit 2011 in Spitzenspielen der Südgruppe: Die Unicorns-Defense behielt die Lage unter Kontrolle, die Unicorns-Offense machte so viele Punkte wie nötig, um die Entscheidung herbeizuführen.