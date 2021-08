Hansi Flick und Manuel Neuer auf DFB-PK: ab 12.30 Uhr LIVE bei SPORT1

Genau wie ihr unter Joachim Löw schon einmal nominierter U21-Europameisterkollege Florian Wirtz könnten die Youngster in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern.

Die erste Bewährungsprobe für Neu-Bundestrainer Flick steht am Donnerstag mit der Partie in Liechtenstein an, es folgen die Quali-Duelle mit Armenien am Sonntag sowie in Island am darauffolgenden Mittwoch.