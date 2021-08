FC Bayern: Kingsley Coman spricht über seine Zukunftspläne

Kann der FC Bayern noch länger auf die Dienste von Kingsley Coman bauen? Der französische Flügelspieler erklärt, was er sich für seine sportliche Zukunft so vorstellt.

Auf den offensiven Außenbahnen herrscht beim FC Bayern München rege Konkurrenz. In der Regel ist Kingsley Coman gesetzt, doch nicht nur einmal kamen ihm Verletzungen in die Quere, die ihn in seiner Entwicklung immer wieder zurückwarfen - so auch zu Beginn dieser Saison. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)