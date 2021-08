Golf, FedExCup: Cantley gewinnt zweites Playoff-Turnier

Durch den Sieg belegt Cantley nun Platz eins in der FedExCup-Gesamtwertung. Der Jackpot von 15 Millionen Dollar wird ab Donnerstag von den 30 Besten bei der Tour Championship im East Lake Golf Club in Atlanta/Georgia ausgespielt. Die deutschen Golfer um Martin Kaymer (Mettmann) hatten es nicht in die Play-offs geschafft.

DeChambeau hatte selbst beste Chancen, in Owings Mills zu gewinnen. Am letzten Loch sowie an den ersten drei Löchern im Stechen wollten allerdings seine Putts nicht fallen. DeChambeau liegt in der Gesamtwertung nun auf Rang drei hinter Cantley und Tony Finaeu (USA), der das Auftaktturnier in Jersey City/New Jersey gewonnen hatte.