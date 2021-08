Paralympics, Schwimmen: Schott und Engel erreichen Finals

Schott landete über 50 m Schmetterling in der Addition der Vorläufe in 38,16 Sekunden auf Rang sechs, den gleichen Platz belegte Engel in 2:15,66 Minuten über die 200 m Lagen bei den Sehbehinderten.

In den Finals am Morgen deutscher Zeit sind sowohl Schott als auch Engel Außenseiter.

Auf seiner Paradestrecke 100 m Brust gehört Engel am Mittwoch zu den Topfavoriten. Ebenfalls das Finale erreichte am Montag Marlene Endrolath über 200 m Lagen in der Startklasse SM13, ausgeschieden ist dagegen Malte Braunschweig als Vorlaufletzter über 100 m Rücken in der Klasse S9.