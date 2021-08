Formel 1 in Spa: Chaos-Rennen endet in Abbruch - für Danner eine Farce

Der Sonntag in Spa endet im Chaos - und mit einem Abbruch. Für SPORT1-Experte Christian Danner ist das Rennen “eine Farce”. Er rechnet mit nachträglichen Beschwerden einiger Teams.

So etwas hatten man selbst in der Formel 1 noch nie erlebt!

Am Ende kamen nur zwei Runden des Großen Preis von Belgien in die Wertung , Sieger war Max Verstappen nach einem zuvor verrückten Nachmittag mit stundenlangem Warten für Fans, Fahrer und Teams.

SPORT1 -Experte Christian Danner zeigte im " AvD Motor & Sport Magazin " für das Vorgehen der Rennleitung in Spa wenig Verständnis: "Das ganze Rennen war eine Farce. Nur zwei Runden fahren zu lassen, ist nicht sehr elegant."

Danner: “Würde ich mir nicht gefallen lassen”

Die zwei hinter dem Safety Car absolvierten Runden, um zumindest halbe Punkte vergeben zu können, findet er "gemein denen gegenüber, deren Chancen in der Konstrukteurswertung dramatisch verschlechtert wurden. Ohne dass es ein Rennen war, hat man das gewertet."

Der ehemalige Formel-1-Fahrer vermutet daher, dass dies noch ein Nachspiel haben wird: “Da wird es einen Riesen-Stunk hinter den Kulissen geben. Ich würde mir so etwas nicht gefallen lassen. Inwieweit den anderen die Hände gebunden sind, werden wir sehen.”

Danner: Absage des Spa-Rennen wäre richtig gewesen

Denn mit der Absage der Veranstaltung hätte man laut Dauer allen Beteiligten einen Gefallen getan. Er ist daher überzeugt: "Da wird noch viel darüber diskutiert werden, wie man solche Situationen in Zukunft besser lösen kann."

Denn so einen Tag in der Formel 1 mit stundenlangem Warten und dann zwei Runden hinter dem Safety Car soll es in der Zukunft nicht mehr geben.