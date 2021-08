Ex-Schalker Donis Avdijaj wechselt zum TSV Hartberg

Avdijaj wagt in Hartberg neuen Anlauf

“Ich möchte wieder auf mich aufmerksam machen, zeigen was ich kann und wer ich bin. Da ist Hartberg die perfekte Adresse dafür. Sie vertrauen mir, ich vertraue dem Klub. Ich denke, dass wir zusammen erfolgreich sein können”, wird Avdijaj in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Hartbergs Geschäftsführer Erich Korherr meinte: “Er hat turbulente Jahre hinter sich. In den Gesprächen habe ich aber sofort gemerkt, dass er eine richtige Vorfreude auf die Aufgabe hat und mit viel Leidenschaft und Engagement bereits in den Startlöchern steht.”

Avdijaj gibt kurioses Interview

Das Engagement in der Oststeiermark ist nicht Avdijajs erste Station in Österreich. Für Sturm Graz absolvierte er zwischen 2015 und 2016 in der österreichischen Bundesliga 42 Spiele.