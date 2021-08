Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0, Roussillon trifft

Fan bricht zusammen

Fehlstart von RB Leipzig

RB-Coach Marsch selbstkritisch

Leipzigs Coach Marsch ließ die Sabitzer-Frage am Sonntagabend offen. “Ich weiß, es gibt viele Spekulationen zur Situation mit Sabi. Ich kann ehrlich sagen, er ist verletzt, also ist er nicht dabei. Lasst uns sehen, was passiert in den nächsten Tagen. Wir haben viel über dieses Thema gesprochen”, sagte Marsch bei DAZN vor dem Anpfiff.