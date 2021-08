DFB-Pokal: Gladbach gegen FC Bayern - BVB mit Heimspiel

Im DFB-Pokal kommt es in der zweiten Runde zu einem echten Kracher mit Beteiligung des FC Bayern. Titelverteidiger Borussia Dortmund empfängt einen Zweitligisten.

Topduell in der zweiten Runde des DFB-Pokals: Rekordsieger Bayern München muss auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran.

Das ergab die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal am Sonntag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Bundesliga-Duelle in Mainz, Stuttgart und Bochum

Heidel freut sich über Bundesliga-Duell

Mainz-Vorstand Christian Heidel erklärte: “Flutlicht-Atmosphäre, ein Alles-oder-nichts-Spiel, was will man mehr? Mit Arminia Bielefeld treffen wir auf einen Liga-Konkurrenten auf Augenhöhe, gehen die Aufgabe aber selbstverständlich mit dem Ziel an, ins Achtelfinale einzuziehen.”