Nationalmannschaft: Flick über Leroy Sané, Musiala und Neuer

Der neue Bundestrainer Hansi Flick stärkt Leroy Sané den Rücken, nimmt den Bayern-Star aber auch in die Pflicht. Auch zum Torhüterduell äußert er sich.

Flick über Sané: “Das möchten wir von ihm sehen”

“Gerade in dieser Phase ist es wichtig, dass er unsere Unterstützung bekommt. Wir alle sind von seinen Qualitäten überzeugt. Wir halten an ihm fest, wir vertrauen ihm”, sagte Flick in einem Interview auf dfb.de.