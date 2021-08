Olympia: Früherer IOC-Präsident Jacques Rogge gestorben

Der Belgier, der als Vorgänger von Thomas Bach zwölf Jahre lang die Geschicke des Ringe-Ordens lenkte, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das gab das IOC “in großer Trauer” ohne weitere Details am Sonntagabend bekannt.

Bach trauert um Rogge: “Verlust eines großen Freundes”

“Die gesamte Olympische Bewegung wird den Verlust eines großen Freundes und leidenschaftlichen Sportfans tief betrauern”, wurde Bach in der Mitteilung zum Tod des achten IOC-Präsidenten zitiert, der als Kämpfer gegen das Doping galt und die Weltorganisation aus einer der schwersten Krisen führte.

“In erster Linie liebte Jacques Rogge den Sport und das Zusammensein mit Athleten - und er übertrug diese Leidenschaft auf jeden, der ihn kannte”, so Bach weiter über den ehemaligen Rugby-Nationalspieler und Segler, der auf dem Wasser 1968, 1972 und 1976 an Olympischen Spielen teilnahm: “Seine Freude am Sport war ansteckend.”