BVB will Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea ausleihen

Callum Hudson-Odoi könnte in den letzten Tagen des Transferfensters noch zum BVB wechseln. Die Schwarzgelben wollen den Chelsea-Youngster ausleihen.

Bedient sich der BVB in der Schlussphase bei seinem Ex-Trainer? (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

SPORT1 kann bestätigen, dass die Dortmunder interessiert an einer Ausleihe von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea sind. Zuerst hatten Sky und der Telegraph über das BVB-Interesse am Spieler des Teams von Thomas Tuchel berichtet.

Hudson-Odoi will Spielpraxis sammeln

Der 20 Jahre alte englische Flügelspieler, an dem in der Vergangenheit auch der FC Bayern München interessiert war, hat bei den Blues einen Vertrag bis 2024, bei Tuchel einen schweren Stand. “CHO” will unbedingt Spielpraxis sammeln und ist sich mit den Dortmundern nach SPORT1-Informationen weitgehend einig.