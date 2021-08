European League: Rhein-Neckar Löwen in Quali eine Runde weiter

Jannik Kohlbacher steht mit den Rhein-Neckar Löwen in der EL-Quali in der nächsten Runde © Imago

Der zweimalige deutsche Meister gewann am Sonntag das Rückspiel gegen den türkischen Klub Spor Toto SK aus Ankara deutlich mit 42:22 (23:11). Am Samstag hatten die Löwen ebenfalls in der Stadthalle Östringen mit 38:22 die Nase vorn. Ex-Nationalspieler und Kapitän Uwe Gensheimer wurde noch geschont.

In der zweiten Runde, die am 7. September ausgelost und am 21./28. September ausgetragen wird, steigen auch der letztjährige Finalist Füchse Berlin und DHB-Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe in den Wettbewerb ein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist direkt für die im Oktober beginnende Gruppenphase qualifiziert.