Formel 1, Spa: Sergio Pérez crasht im Red Bull vor dem Start und kann nicht am Rennen teilnehmen Frühes Renn-Aus! Pérez crasht vor dem Start

"Eine Schlammschlacht!" Versinkt die Formel 1 im Chaos?

Unglücklicher Nachmittag für Sergio Pérez. Der Mexikaner crasht in seinem Red Bull auf dem Weg in die Startaufstellung und kann nicht am Belgien-GP teilnehmen.

Bitterer Tag für Sergio Pérez!

Der Mexikaner ist mit seinem Red Bull noch vor dem Start zum Großen Preis von Belgien gecrasht und kann am Rennen in Spa-Francorchamps nicht teilnehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Auf der Runde in die Startaufstellung krachte er mit seinem Boliden trotz Regenreifen in Les Combes in die Bande. Am Funk forderte ihn sein Renningenieur daraufhin auf, den Motor abzustellen und auszusteigen.

Pérez hatte bei den widrigen Bedingungen ganz offensichtlich keinerlei Grip. Eine Tatsache, die bereits Lewis Hamilton zuvor bestätigte, als er an die Box funkte, mit seinem Mercedes keinen Halt zu haben. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko war wenig begeistert vom Manöver seines Piloten: “Er sagt, er hat plötzlich Aquaplaning gehabt. Er hat die Mauer berührt und das Auto ist für das Rennen nicht mehr herrichtbar. Die Bedingungen sind am Limit, da sollte so etwas in der Einführungsrunde eigentlich nicht passieren.”

Red Bull zu stark beschädigt

Gegenüber Rennleiter Michael Masi bestätigte Red Bull derweil, dass die Vorderradaufhängung am Red Bull zu stark beschädigt, und eine Teilnahme am Rennen nicht möglich ist. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)