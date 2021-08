Doppelpass: Heribert Bruchhagen attackiert Filip Kostic wegen Streik

Bruchhagen: Kostic “unkameradschaftlich und unsportlich”

Bruchhagen: Kostic beim HSV ohne Fehlverhalten

Unruhe bei Frankfurt als Grund für Kostic?

Effenberg: Frankfurt soll Kostic abgeben

“Grundsätzlich finde ich es schade, weil mich Kostic in den vergangenen Jahren begeistert hat. Er war mitverantwortlich für den Erfolg der Eintracht. Wenn ein Spieler aber so etwas macht, was ich nicht toleriere, sollte man die Tür aufmachen. Man kann ihn nicht mit in die nächsten Monate nehmen. Was will man mit so einem dann?”