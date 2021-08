Formel 1: Lando Norris um fünf Plätze zurück versetzt

Am Auto des Engländers musste das Getriebe gewechselt werden, der Umbau hat eine Rückversetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze zur Folge. Das teilte McLaren am Sonntagvormittag mit.

Norris beginnt das Rennen am Nachmittag (15.00 Uhr) nun vom 14. Platz. Der 21-Jährige war bei starkem Regen am Samstag um die vorderen Startplätze gefahren, als er in der schnellen Eau Rouge die Kontrolle verlor und hart in die Streckenbegrenzung einschlug. Zuvor bereits hatten einige Piloten wegen des Wassers auf der Strecke eine Unterbrechung des Qualifyings gefordert.