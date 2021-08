Podest und Punkte: David Schumacher holt Zählbares in der Formel 3

Rennfahrer David Schumacher sammelt in der Formel 3 weiterhin Punkte. Der 19 Jahre alte Trident-Pilot holte im verregneten Spa am Samstag den zweiten Rang im Sprint, am Sonntag fuhr er im Hauptrennen als Neunter zudem erneut Zähler ein - und zeigt sich damit nach anderthalb schwierigen Jahren in der Nachwuchsserie mittlerweile deutlich konstanter.

In der vergangenen Saison hatte der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher in der Formel 3 debütiert und bis zu diesem Sommer auf seine ersten Punkte gewartet. Anfang Juli gewann er dann ein Rennen in Spielberg - und fuhr seitdem in fünf von sieben Läufen in die Top 10.