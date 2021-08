Hertha BSC: Carsten Schmidt widerspricht nach Bayern-Pleite Pál Dárdai

Neuer Van-Bommel-Fußball! U21-Stars schießen Wolfsburg an die Spitze

Hertha-Boss Carsten Schmidt hat nach der herben 0:5-Niederlage der Berliner am Samstagabend beim FC Bayern und dem völlig verkorksten Saisonstart mit drei Niederlagen in drei Spielen deutliche Kritik an der Mannschaft geäußert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)