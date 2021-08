Eishockey-WM: Deutsche Frauen unterliegen im Viertelfinale Kanada

Die deutschen Eishockey-Frauen scheiden bei der WM in Calgary im Viertelfinale aus. Erwartungsgemäß ist Rekordweltmeister Kanada eine Nummer zu groß.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind im Viertelfinale der WM in Calgary erwartungsgemäß an Rekordweltmeister Kanada gescheitert. Gegen die Gastgeberinnen unterlag die Auswahl um Kapitänin Julia Zorn mit 0:7 (0:3, 0:2, 0:2) und verpasste den zweiten Halbfinaleinzug nach 2017, als am Ende Platz vier stand.