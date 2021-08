Paralympics: Triathlet Martin Schulz holt erstes deutsches Gold

Schulz gewann schon in Rio Gold © AFP/OIS/IOC/SID/BOB MARTIN FOR OIS/IOC

Triathlet Martin Schulz holt bei den Paralympischen Spielen in Tokio am fünften Wettkampftag das erste deutsche Gold.

Triathlet Martin Schulz hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio am fünften Wettkampftag das erste deutsche Gold gewonnen. Der 31-Jährige kam dank einer furiosen Aufholjagd nach 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen mit 45 Sekunden Vorsprung vor dem Briten George Peasgood ins Ziel und holte in 58:10 Minuten in der Startklasse PTS5 nach Rio seinen zweiten Paralympics-Sieg.