FC Bayern: Was Nagelsmann noch besser macht als Hansi Flick - Kommentar Florian Plettenberg

Nagelsmann wiederholt Fehler der Vorgänger nicht

Nagelsmann indes analysierte anscheinend genau, womit seine Vorgänger in den vergangenen Jahren angeeckt waren. Mit unnötigen Taktik-Experimenten, Degradierungen von Führungsspielern, Zerwürfnissen mit dem Sportvorstand, Forderungen nach Neuzugängen. Auf all das verzichtet er bislang.

Nagelsmann gibt sich in seinen ersten Wochen als Anführer, der einen guten Mix aus Selbstvertrauen und Demut an den Tag legt. An der Seitenlinie ist er engagiert, am Mikro eloquent. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)