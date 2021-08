Hertha BSC: Dardai und Friedrich nach Klatsche gegen Bayern bedient - auch Klinsmann reagiert

Nachdem Hertha in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Bundesliga erst in der Schlussphase verhinderte, sollte die neue Saison beim “Big City Klub” einen klaren Aufwärtstrend bringen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dardai: “Art und Weise ist schockierend”

Bei Sky erklärte er: “ In der Halbzeit habe ich die Jungs gefragt, was sie hier abziehen. Wir haben nichts angeboten, weder zweikampfmäßig noch spielerisch.”

Klinsmann befürchtet Abstiegskampf

So sieht es auch Arne Friedrich. Der Sportdirektor äußerte sich via Twitter. “Wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen”, schrieb er und warnte sein Team: “Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen!”

Sonst könnte das Horrorszenario drohen – wenn man einem ehemaligen Hertha-Trainer Glauben schenkt. “Hertha ist in Gefahr, in dieser Saison erneut in den Abstiegskampf zu geraten”, erklärte Jürgen Klinsmann bei ESPN. Er sieht dringenden Handlungsbedarf im Sturm: “Wenn man keine Leute holt, die Tore schießen können, kann man in die 2. Bundesliga absteigen.”