Bundesliga-Barometer: Fans fordern Ende des Transfer-Wahnsinns

Der Corona-Pandemie zum Trotz tätigen Top-Klubs in diesem Sommer Mega-Transfers. Die Fußball-Fans fordern daher strengere Regeln rund um die Finanzen der Vereine.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jack Grealish und Romelu Lukaku - die Fußball-Welt hat in diesem Sommer den ein oder anderen Blockbuster-Transfer gesehen.

Doch wie waren diese Transfers in der angespannten finanziellen Situation rund um die Corona-Pandemie überhaupt möglich? Das System des Financial Fairplay ist in der Kritik. Eine Gehaltsobergrenze wird immer wieder diskutiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)