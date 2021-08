UFC: Jake Paul mit Eklat um Tyron Woodleys Mutter auf Pressekonferenz

Youtube-Boxer Jake Paul ist erneut in einen handfesten Skandal verwickelt. Diesmal gerät sein Team auf einer Pressekonferenz mit Tyron Woodley und dessen Mutter zusammen.

Tyron Woodley schimpft über Respektlosigkeit

Kurios dabei: Deborah Woodley ist in der UFC-Szene wohlbekannt und höchst respektiert. Sie ist dafür bekannt, dass sie über die Gegner ihres Sohnes nie ein schlechtes Wort verliert. Oft umarmt sie diese sogar und hat zumeist aufmunternde Worte für sie parat - selbst nach Niederlagen ihres Sohnes.

Jake Paul: “Beide Seiten im Unrecht”

Paul selbst sagte über diesen Vorfall, dass er enttäuscht darüber sei und beide Seiten im Unrecht seien. “Ich sitze hier und rede darüber, wie sehr ich meine Mutter liebe, wie sehr ich meine Freundin liebe”, sagte Paul. “Dann gerät Tyrons Mutter in eine Auseinandersetzung. Ich wünschte nur, es wäre etwas anderes. Wenn es etwas anderes gewesen wäre, würde ich sagen: ‘Toll, wir haben mehr Pay-per-Views verkauft’. Aber an diesem Tag, so wie es abgelaufen ist, hat es mir einfach nicht gefallen.”