Premier League: Havertz trifft für Chelsea gegen Liverpool - Ärger um Elfer

Nationalspieler Kai Havertz (22.) köpfte die Blues nahezu unbedrängt nach einer Ecke sehenswert per Bogenlampe in Front. Mohamed Salah (45.+5) glich mit einem verwandelten Handelfmeter aus.

Handelfmeter und Platzverweis lösen Diskussionen aus

Die Entstehung des Handelfmeters sorgte für Diskussionen: Erst köpfte Joel Matip aus kurzer Distanz an die Latte. Im anschließenden Gestocher im Fünfmeterraum probiert es Sadio Mané erneut, doch Reece James klärte noch auf der Linie – allerdings sprang ihm der Ball vom Oberschenkel an den Arm.

Schiedsrichter Anthony Taylor ließ zunächst weiterspielen, schaute sich die Szene bei der nächsten Unterbrechung aber noch mal in der Review Area an. Dort bekam der Referee aber offenbar nur ein Standbild der Szene gezeigt, nach einem kurzen Blick entschied er auf Elfmeter und Rot für James – begleitet von wütenden Protesten der Blues.

Tuchel hadert mit Roter Karte

“Ich hatte live noch gehofft, dass es keine Rote Karte ist. Wir haben es auch bei uns auf dem iPad angeschaut”, sagte Tuchel bei Sky . “Dann habe ich beim Check gehofft, dass er es in der Aktion checkt.”

Er hätte sich eine längere Überprüfung gewünscht, ergänzte Tuchel. “Ich kann mich an Schiedsrichter erinnern, die erklärt haben, dass es kein Elfmeter ist, wenn der Ball abgefälscht ist und es sich nicht um eine sehr unnatürliche Armhaltung handelt.”

Auch nach dem Pausenpfiff hatten die Chelsea-Spieler noch Redebedarf mit Schiedsrichter Taylor. An der Seitenlinie redete Chelsea-Trainer Tuchel ebenfalls wütend auf den Schiedsrichterassistenten ein.

Für Ex-Nationalspieler Gary Lineker war es zwar ein Elfmeter, aber keine Rote Karte, da James der Ball vom Oberschenkel an den Arm gesprungen war.

Werner bei Chelsea auf der Bank

Liverpool startete an der Anfield Road aktiver, doch die ersten Großchancen hatte der Champions-League-Sieger, der mit Havertz und Antonio Rüdiger in die Partie startete. Timo Werner saß zunächst auf der Bank. Nach Ecke von James beförderte Havertz den Ball mit dem Hinterkopf wunderschön in die lange Ecke.