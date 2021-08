Bundesliga: FC Bayern München - Hertha BSC 5:0 - Lewandowski trifft dreifach

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann feierte gegen ein teils desaströses Hertha BSC eine 5:0-Gala und sicherte sich zumindest vorübergehend Rang zwei der Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister liegt nun nach Punkten gleichauf mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen - die Werkself hat aber noch eine bessere Tordifferenz. Der Erfolg gegen das Team von Pal Dardai war der vierte Münchner Pflichtspielsieg in Serie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bundesliga: Lewandowski trifft dreifach gegen Hertha

Thomas Müller (6. Minute) und Robert Lewandowski (35.) stellten noch im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Der Pole traf im 16. Pflichtspiel in Serie und verbesserte damit die Bestmarke des vor zwei Wochen verstorbenen Gerd Müller (15) aus der Saison 1969/70. Jamal Musiala, der für Leroy Sané starten durfte, zog das Spiel kurz nach dem Wiederanpfiff endgültig auf die Seite des Rekordmeisters (49.).

In der 70. Minute machte Lewandowski nach Vorlage des eingewechselten Sané endgültig den Deckel drauf. Kurz vor Ende erzielte der Pole dann noch seinen dritten Treffer (84.).

Hertha-Trainer Dardai war mit der Leistung der Mannschaft alles andere als einverstanden. “Wir haben nichts angeboten”, sagte Trainer Pal Dardai, “wir haben keine Chance gehabt.” Er habe seiner Mannschaft in der Halbzeit gefragt, was das denn für eine Leistung gewesen sei.

Müller schiebt zur Führung ein

Besser machten es die Bayern mit ihrer ersten Chance. Alphonso Davies spielte einen flachen Pass in den gegnerischen Strafraum, Lewandowski ließ durch und Müller schob aus wenigen Metern zur frühen Führung ein. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Die Bayern übernahmen nach und nach die Kontrolle im Spiel. Sie versäumten es lediglich, schnell nachzulegen. Sie beherrschten Ball und Gegner, taten sich bisweilen aber schwer, Lücken in der Abwehr der Hertha zu finden.

Nagelsmann kündigt an: Sané wird durch die Decke gehen!

Nach etwas mehr als einer halben Stunde fanden sie diese - per Kopf: Lewandowskis erster Versuch ging noch an die Latte, doch der Weltfußballer - vor dem Spiel mit der Trophäe für Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet - setzte nach und drückte den Ball über die Linie. Zunächst wurde auf Abseits entschieden, doch der Videoassistent griff ein und gab das Tor.

Die Vorentscheidung gab es dann kurz nach Wiederanpfiff. Müller luchste Hertha-Verteidiger Deyovaisio Zeefuik den Ball am gegnerischen Strafraum ab und spielte quer auf Musiala. Der 18-Jährige blieb cool und schlenzte den Ball ins lange Eck zum 3:0.

Sané glänzt als Vorlagengeber

Nach einer Stunde durfte dann Sané für Musiala ran. Und der Nationalspieler führte sich glänzend ein. Nach einem Doppelpass mit Müller, der Sané steil in den Strafraum schickte, bediente der 25-Jährige Lewandowski, der zu seinem zweiten Treffer einschob. Der Pole machte kurz vor Schluss nach Vorlage des eingewechselten Tanguy Nianzou seinen Dreierpack perfekt.

Die Berliner wirkten überfordert und schon früh in der Saison wie ein Absteiger. Dardais Mannschaft fand offensiv so gut wie nicht statt, unter anderem, weil die Münchner bissiger in die Zweikämpfe gingen.