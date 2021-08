FC Bayern: Salihamidzic spricht über Sabitzer von RB Leipzig - Knackpunkt ist die Ablöse

In den Poker um Marcel Sabitzer könnte in den letzten Transfertagen Bewegung kommen. Mit dem Spieler ist sich Bayern einig. Nun spricht Salihamidzic über den Österreicher.

Der 27 Jahre alte Österreicher steht nach SPORT1 -Informationen nicht im Kader von RB Leipzig für das Bundesliga-Spiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg. Der Österreicher hat sich mit Adduktoren-Problemen abgemeldet. Vor dem Spiel der Bayern gegen Hertha BSC äußerte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky zu den Gerüchten um Sabitzer. Er gibt zu: “Wir haben uns mit dem Spieler beschäftigt. Das könnte ein Thema werden”

Ablösesumme weiter Knackpunkt

Nach SPORT1 -Informationen ist der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig das Wunschziel von Julian Nagelsmann, Sabitzer hat schon signalisiert, dass er nach München wechseln will. Knackpunkt bleibt weiterhin die Ablösesumme. Leipzig will rund 15 Millionen Euro für seinen Kapitän

Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft am Saisonende aus, im Hintergrund wurden mit Spieler und Berater bereits eine Einigung erzielt. Aber: Im Poker um den Mittelfeldspieler müssen sich nun eben noch Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf eine Ablöse einigen. Die Bosse sind bereits in Kontakt. Eine Einigung wird von beiden Vereinen erwartet.