WWE vollzieht "komplette Umgestaltung" von NXT - AEW stichelt

Nicht nur das Logo ist neu: WWE bestätigt die Berichte eines so folgenschweren wie umstrittenen Richtungswechsels, der nicht nur die Show NXT betrifft. Konkurrent AEW stichelt

Schon vor einigen Wochen versetzten Berichte über ein internes Erdbeben WWE-Fans in Aufruhr - und wer glaubte, dass es sich dabei nur um Gerüchte handelte, sieht sich nun vor vollendete Tatsachen gestellt.

Ein hochrangiges Mitglied der WWE-Führung hat bestätigt, dass eine “komplette Umgestaltung” des zur Talentförderung konzipierten Drittkaders NXT in Gange ist. Und während der aktuellen Ausgabe der Freitagsshow Friday Night SmackDown wurde das auch optisch unterstrichen.

Ein neues, buntes Logo der Dienstagssendung wurde dort enthüllt, das optisch nahezu komplett mit dem bisherigen schwarz-gelben “Look and feel” bricht.

Präsident Nick Khan skizziert den Strategiewechsel bei WWE NXT

In einem Interview mit dem bekannten Kampfsport-Journalisten Ariel Helwani - dessen Agent er vor seiner WWE-Zeit war - fasste Khan den Philosophiewechsel mit folgendem Schlüsselsatz zusammen: “Viele ‘Indy-Wrestler’, wenn man sie so nennen will, sind durch unser System gekommen und nun bei RAW und SmackDown, aber wir wollen nicht mehr nur das tun, sondern anderswo nach großen jungen Talenten suchen.”