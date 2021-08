Volleyball-EM 2021: Deutschland unterliegt Niederlande im Achtelfinale

Die deutschen Volleyball-Frauen unterliegen im EM-Achtelfinale den Niederländerinnen. In einer umkämpften Partie lässt das DVV-Team in den entscheidenden Momenten zu viele Chancen liegen.

Das Team von von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag im Achtelfinale der Volleyball-EM der Frauen in einer umkämpften Partie den Niederländerinnen mit 1:3-Sätzen (22:25, 25:23, 19:25, 23:25).

Damit konnte sich die Niederlande für beiden Niederlagen in der Nations League und zuvor in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio revanchieren. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-EM der Frauen)