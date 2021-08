Bundesliga: Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:1, Rückschlag für SGE nach Kostic-Wirbel

In Abwesenheit von Streik-Profi Filip Kostic lässt sein Ersatz Jens Petter Hauge Eintracht Frankfurt hoffen - aber Arminia Bielefeld schlägt zurück. Sorgen gibt es um einen verletzten Arminia-Profi.

Streik-Profi Filip Kostic fehlte - und Eintracht Frankfurt kassierte gegen Arminia Bielefeld den nächsten Dämpfer und kommt unter dem neuen Trainer Oliver Glasner weiter nicht in Tritt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

An Glasners 47. Geburtstag blieb Europa-League-Teilnehmer Frankfurt damit auch im vierten Pflichtspiel der Saison ohne Sieg. (BERICHT: Eintracht watscht Streik-Profi Kostic ab)

Hauge-Tor reicht nicht

Neuzugang Jens Petter Hauge (22.) brachte die Hessen in Führung, die bei zwei Punkten stehen und noch viel Arbeit vor sich haben. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Patrick Wimmer (86.) rettete für die in der Schlussphase starke Arminia am dritten Spieltag das dritte Remis. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)