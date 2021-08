Formel 1 in Spa: Lando Norris schlägt heftig ein - Sebastian Vettel wütet

McLaren-Pilot Lando Norris sorgt mit einem heftigen Abflug für eine große Schrecksekunde in Spa. Sebastian Vettel wütet erst - und zeigt dann eine große Geste.

Ein schwerer Unfall von Lando Norris hat für einige Schreckmomente während des Qualifyings in Spa gesorgt.

Der McLaren-Pilot flog in der dritten Qualifying-Session bei nasser Strecke in der Eau Rouge ab und krachte mit voller Wucht in einen Reifenstapel. Anschließend drehte sich das Auto mehrfach um die eigene Achse. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)