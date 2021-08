Bundesliga: VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3 - Jeong mit Doppelpack

Der SC Freiburg legt nach dem Sieg gegen den BVB in Stuttgart nach. Trotz klarer Führung müssen die Breisgauer beim VfB aber lange zittern.

Mit einem historischen Blitz-Doppelpack hat der SC Freiburg den Grundstein für den zweiten Sieg in dieser Saison gelegt.

Jeong sorgt für historischen Blitzstart des SC Freiburg

Wooyeong Jeong (3., 9.) sorgte mit einem Doppelschlag für die früheste Zwei-Tore-Führung der Freiburger in der Bundesliga. Lucas Höler (28.) baute den Vorsprung sogar noch aus. Doch ein Doppelschlag von Konstantinos Mavropanos (45.) und Hamadi Al Ghaddioui (45.+2) ließ die Schwaben wieder hoffen, doch der SC brachte den Vorsprung - wie beim 3:2 in der Vorsaison - über die Zeit. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach dem überraschenden 2:1 gegen Borussia Dortmund in der Vorwoche spielt die Mannschaft von Trainer Christian Streich mit sieben Punkten aus drei Spielen ganz oben mit. Der VfB kassierte die zweite Niederlage in Folge und rutschte auf Platz 12 ab.

Schmid fehlt Freiburg - VfB mit Personalsorgen

Streich hatte in seiner Startformation eine Änderung vornehmen müssen, Lukas Kübler ersetzte Jonathan Schmid, der sich als Kontaktperson in Corona-Quarantäne befindet. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo schickte derweil trotz der angespannten Personalsituation in der Offensive die gleiche Elf aufs Feld, die auch beim 0:4 bei RB Leipzig begonnen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)