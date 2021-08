Bundesliga: FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4

Bayer Leverkusen gewinnt spektakulär beim FC Augsburg und grüßt nun von der Tabellenspitze. In der ersten Hälfte unterlief dem FCA ein kurioses Eigentor.

Bayer Leverkusen hat seine Ambitionen in der Fußball-Bundesliga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gewann beim FC Augsburg verdient mit 4:1 (2:1), profitierte beim zweiten Saisonsieg aber hauptsächlich von zwei Eigentoren innerhalb von elf Minuten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Augsburger setzten damit ihre Horrorserie gegen Bayer fort: In bislang 21 Ligaduellen gelang noch kein Sieg, dafür gab es nun schon die 14. Niederlage. Leverkusen hat durch den ersten Auswärtssieg seit März nach drei Spielen nun bereits sieben Punkte auf dem Konto, der FCA steht nach der zweiten Heimpleite schon mit dem Rücken zur Wand.

Iago trifft per Lupfer ins eigene Tor

Die Gäste gingen durch ein kurioses Eigentor früh in Führung (3.). Bei einem Flachpass von links setzte Patrik Schick gegen Felix Uduokhai nach, spitzelte den Ball unkontrolliert weg. Iago eilte herbei, wollte helfen, traf den Ball dabei aber unglücklich mit dem linken Außenrist und überwand so seinen Keeper Rafal Gikiewicz per Lupfer aus 15 Metern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)